«Будто нарочно злит народ»: Бородин раскритиковал Собчак за звездную вечеринку с черной икрой во время СВО

Глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал журналистку Ксению Собчак за проведение звездной вечеринки в период проведения специальной военной операции. Он заявил, что телеведущая наплевала на людей. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Ксения Собчак 22 сентября собрала светскую Москву на тусовке в стиле «нулевых». На мероприятии заметили Прохора Шаляпина, Ольгу Бузову, Тимати с возлюбленной Валентиной Ивановой и многих других знаменитостей. В соцсетях гости вечера публиковали, как ели деликатесы и веселились под хиты прошлых лет. И несмотря на то, что дресс-код был не «голый», как на вечеринке Насти Ивлеевой пару лет назад, многих все равно возмутила эта встреча звезд.

Виталий Бородин отметил, что Ксения Собчак и ее друзья как будто живут в параллельной Вселенной, пока россияне «проходят через ад». По мнению главы ФПБК, это не просто «дружеские посиделки», а «вызов обществу».

«Собчак будто нарочно злит народ, ловит кайф от того, что показывает свою «красивую жизнь» на фоне всеобщей боли. Ей плевать на людей, ей главное — чтобы о ней говорили. Вот и получаются две России. В одной — люди, несущие невероятные потери. В другой — икра, лобстеры и чокер», - заявил Бородин.

