Умершего в СИЗО экс-ухажера Анастасии Волочковой считали склонным к суициду

Стали известны подробности гибели бывшего ухажера Анастасии Волочковой, которого обнаружили мертвым в камере СИЗО. Оказалось, что Сергея Кузнецова хотели поставить на учет как склонного к суициду, передает mk.ru.

Правозащитник Ева Меркачева объяснила журналистам, что бы это изменило в тюремной биографии мужчины. Так, по ее словам, система исполнения наказаний рассматривает суицид как правонарушение. На фоне этого у арестанта может появиться еще одна метка — склонный к побегу. Таким образом, получается, что заключенный может впасть в две крайности, из-за которых администрация будет тщательнее за ним следить.

Над камерой склонного к суициду появляются специальные бумажки-пометки, а дежурный чаще к нему заглядывает. Кроме того, таких арестантов стараются держать под видеонаблюдением. Время от времени к ним приходит психолог.

Ранее Анастасия Волочкова озвучила возможную причину смерти экс-бойфренда Кузнецова в СИЗО. Балерина считает, что мужчину могли довести.