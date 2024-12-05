«Господь, когда хочет наказать, отнимает мозги»: Соседов «разнес» карьеру уехавшей Пугачевой

Критик Сергей Соседов заявил, что у 75-летней певицы Аллы Пугачевой нет мозгов. Об этом стало известно в эфире шоу «Легенда» RTVI.

В новом интервью музыкальный критик «разнес» карьеру Аллы Пугачевой. Сергей отметил, что в певице произошли «метаморфозы», уничтожившие ее как личность и артистку. По словам Соседова, у нее были лучшие залы, гастроли, любые эфиры — все, о чем мечтает каждый артист, но Пугачева «сама себя растоптала».

«Зрителей, которые подняли ее на Олимп, обозвать холопами и рабами… Это что надо иметь в голове? Это надо голову в мякину превратить свою. Я даже не знаю, что это вообще такое! Но, видимо, Господь, когда хочет наказать, отнимает мозги. Конечно, очень печально», — высказался Соседов.

Сергей считает, что успех Пугачевой — заслуга авторов ее песен. В качестве примера он привел хит «Робот» и назвал его «простеньким». По его мнению, певица «исполняла идеи других людей».

«Сама она ничего не могла родить. Поэтому ей нужны были новые композиторы, новые влюбленности», — резюмировал музыкальный критик.

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