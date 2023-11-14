«Умерла бы прямо во время исполнения»: Натали в слезах сделала пугающее признание

Популярная исполнительница Натали не смогла сдержать слез, когда услышала хит Игоря Николаева. Похоронившая мужа артистка призналась, что испытала сильные эмоции и могла бы умереть прямо на сцене, если бы в ее репертуаре была такая песня. Об этом она сообщила в личном микроблоге, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, что в июле этого года ушел из жизни супруг знаменитости Александр Рудин. СМИ пишут, что мужчина впал в депрессию после перенесенного коронавируса и не смог победить душевные терзания. После того как умер его отец, муж певицы совершил самоубийство.

Натали осталась одна с тремя детьми, но все равно продолжает работать и выходить на сцену. Она рассказала, что ей помогает психолог. На днях она расплакалась, когда услышала песню Игоря Николаева «Там нет меня» в исполнении певицы Севары.

«Слез оказалось больше, чем блесток на моем платье… Какая же драгоценная потеря… моя… Как спасительно сейчас, что в моем репертуаре нет такой песни, иначе умерла бы прямо во время исполнения», – написала артистка.

Певица опубликовала фотографию в красивом сверкающем платье. Поклонники поддержали поп-диву и пожелали ей сил.

Ранее Натали рассказала подробнее о том, как психолог вытащил ее из депрессии после смерти мужа. По словам знаменитости, из-за произошедшего у нее сильно ухудшилось здоровье: у певицы «то рука отнимается, то спина болит, то под глазом кровоподтек».