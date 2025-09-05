«Умер в тот день, когда подарил кольцо девушке»: Александр Шоуа рассказал о погибшем в ДТП брате

Солист группы «Непара» Александр Шоуа рассказал StarHit подробности гибели младшего брата в ДТП. По словам певца, Адгур скончался в тот день, когда он сделал предложение руки и сердца любимой девушке.

Артист посвятил брату трогательный клип и поделился, что в тот день чуть не потерял двух родных братьев. Адгур был не один, а с Бесланом Шоуа. Они были в машине, в которую на большой скорости врезался автомобиль с пьяным водителем. Один из мужчин умер, а другой получил тяжелые травмы.

«Мы были близки, все детство провели вместе. Никто не думал, что когда-то нас не будет друг у друга. С того момента, как его не стало, я чувствую себя гораздо слабее, мне бывает холодно в теплую погоду», – признался Александр.

Звезда отметил, что Адгур с Бесланом были очень близки, намного ближе, чем он. Александр вспоминает, что погибший брат заботился о родителях и мечтал создать семью. У него была избранница.

«Он погиб в тот день, когда подарил кольцо девушке, на которой собирался жениться», — добавил певец.

Шоуа записал песню в память о брате, а на днях выпустил клип. Он снял видео на родине.

«Клип снимали в Абхазии. Но это не мой район, а Гудаута, тоже прекрасное место», – поделился звезда.

Певец признался, что не знает о судьбе виновника аварии и надеется, что эта ситуация его изменила.

«Думаю, он изменился. И больше никогда не сядет пьяным за руль. Но цена была слишком высока», – подытожил Александр.

