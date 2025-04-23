«Сложнее, чем расставаться, только умереть»: Александр Шоуа принял важное решение после ухода солистки из «Непары»

Про причину ухода Дарьи из группы выдвигали разные версии. Некоторые обвинили Шоуа в излишне строгом подходе, которого могла не выдержать артистка.

Певец не скрывает, что требователен к самому себе, поэтому не может не быть слишком лояльным к окружающим. По словам Шоуа, люди, которые в чем-то недорабатывают, могут обвиняют других в излишней строгости и токсичности.

«Строгость моя – это прийти вовремя в студию, быть в форме в студии, прийти вовремя на репетицию, выглядеть хорошо на концерте, не делать ничего предосудительного после концерта, быть искренним со своими зрителями. Разве это плохо?», - заключил Александр.

Напомним, после ухода солистки из группы Шоуа даже потерял голос. Певцу понадобилась экстренная помощь врачей.