«Умер тот человек, который любил ездить в Италию»: журналист Владимир Соловьев рассказал о перерождении

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что переродился. По словам журналиста, с течением времени в нем произошли кардинальные изменения.

Соловьев дал интервью в студии программы «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым ведущий шоу на телевидение признался, что стал другим человеком в феврале 2022 года. По словам Владимира, в тот момент он умер.

«Вот умер тот человек, который был человеком мира. Он был веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию, в Америку и в Англию, который думал, что все будет прекрасно, все будет хорошо», — рассказал Соловьев.

Тележурналист хотел встретить старость спокойно: писать книги, смотреть на гладь озера и заниматься спортом. Однако все сложилось иначе.

«Совсем по-другому видел наступающую страсть. Думал, что она будет совсем иной. Вот этот человек тогда умер. И родился новый человек», — признался Владимир.

Ранее сообщалось, что силовики задержали мужчину, который готовил покушение на Соловьева. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.