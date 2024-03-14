Помощник подвез к гробу в инвалидном кресле: 90-летний Рошаль с трудом возложил цветы на прощании с Моргуновой

90-летний врач, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль посетил церемонию прощания с диктором Светланой Моргуновой. Он был в инвалидном кресле, к гробу доктора подвез помощник.

На это обратило внимание издание StarHit.

Рошаль встал с кресла и подошел к гробу, чтобы возложить цветы. Он не общался с журналистами – врач с трудом переживал уход Моргуновой, с которой дружил более полувека.

В 2023 году Рошаля госпитализировали в Москве. Он оказался в реанимации, состояние врача оценивалось как тяжелое. Рошалю провели операцию, его выписали спустя несколько недель.

Моргунова умерла 10 марта. Еще при жизни они хотела быть похороненной рядом с сыном. Близкие исполнили желание диктора – ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с родственником. На церемонии прощания присутствовали многие знаменитости: композитор Игорь Крутой, певцы Игорь Наджиев, Лев Лещенко, Александр Розембаум.

Юмористка Клара Новикова рассказала о любви Моргуновой к сыну. По ее словам, диктор часто говорила, что хочет к нему. В итоге их похоронили на одном участке.