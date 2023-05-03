Умер не от рака: что стало причиной смерти 59-летнего Валентина Юдашкина

В мире отечественной моды произошли большие потери. Сначала умер Вячеслав Зайцев от внутреннего кровотечения, и следом за ним ушел из жизни Валентин Юдашкин. Долгое время модельер боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. В беседе с изданием kp.ru врач Игорь Долгополов заговорил об истинной причине смерти Юдашкина.

Эксперт не отрицает: на преждевременную кончину Юдашкина, действительно, повлиял рак, однако существует множество причин его смерти. В качестве примера онколог привел остановку сердца или отказ внутренних органов.

«Во время лечения повреждаются органы и ткани, страдают сосуды. Побочек много, и они разнообразны, поэтому, что именно стало причиной смерти Валентина, мы вряд ли узнаем», — высказался специалист.

Также Игорь добавил: вся ситуация модельера известна лишь его семье.

Ранее Новикова рассказала о последних днях жизни Валентина Юдашкина. Женщина обмолвилась: «У всех опустились руки». Полное высказывание Новиковой читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Рената Литвинова заговорила о тяжелой судьбе Вячеслава Зайцева. Подробности смотрите здесь.