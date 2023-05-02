«У всех опустились руки»: Новикова рассказала о последних днях жизни Валентина Юдашкина

В мире отечественной моды произошли огромные потери. Сначала не стало Вячеслава Зайцева: мужчина умер от внутреннего кровотечения на 86-м году жизни. Следом за ним скончался Валентин Юдашкин. Долгое время он боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. В новом интервью для mk.ru Клара Новикова рассказала о последних днях жизни модельера.

Новикова была близка с Юдашкиным: она посещала все показы, поэтому в ее памяти сохранилось начало его карьеры. По словам знаменитости, Валентин работал до последнего дня жизни, несмотря на плохое самочувствие. При этом мужчина никогда не жаловался на болезнь: он прекрасно понимал степень ее опасности и осознавал все последствия.

«Я у него спрашивала о самочувствии, а он молчал. От него ничего не скрывали, он все понимал. Поэтому сейчас у всех, кто его близко знал, опустились руки», — высказалась Новикова.

Также знаменитость добавила: у модельера «были самые новые препараты», однако даже они не смогли уберечь его от смерти.

Ранее мы писали о том, что Васильев предчувствовал смерть Юдашкина и рассказал о его борьбе с недугом. Подробности смотрите в этой статье.