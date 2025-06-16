Умер не от наркотиков: бывшая жена Техника рассказала, что на самом деле произошло с рэпером

Ева Карицкая сообщила, что рэпер Паша Техник умер из-за поддельных препаратов. Ее слова передает StarHit.

Весной 2025 года в Москве похоронили Техника. Как писали СМИ, рэперу стало плохо еще в Таиланде из-за отравления неизвестным веществом. Ева утверждает, что настоящей причиной смерти стала не передозировка: Паша скончался из-за поддельных препаратов.

«Есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками. Они нелегально работают в медицинских учреждениях, клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать, что три дня Пашу прокапывали непонятными веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — высказалась блогерша.

По словам Евы, артист не раз пытался избавиться от вредной привычки, но из-за «зависимого» окружения не смог отказаться от «соблазна». Блогерша считает, что Техника могла спасти более длительная реабилитация.

«Обычно его встречали знакомые, товарищи, друзья, которые также зависимы, и, к сожалению, Паше сложно было отказаться от соблазна. Я никак не могла на это повлиять. Он возвращался к своим товарищам и менеджеру по концертам, который тоже употребляет вещества, и снова начинал употреблять сам», — заявила она.

После смерти Паши Ева решила открыть фонд, который будет направлен на помощь зависимым людям.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшей жены Паши Техника возбудили уголовное дело о клевете. Подробности читайте в этой новости.