«Умер на моих глазах. Для нее это был сильнейший удар»: Дмитрий Певцов вспомнил о трагедии на съемках

Актер Дмитрий Певцов столкнулся лицом к лицу со страшной трагедией в самом начале карьеры. В своем Telegram-канале артист вспомнил, как на съемках фильма прямо на его глазах умер друг Татьяны Лиозновой Петр Катаев.

Татьяна Лиознова была известна как режиссер таких советских фильмов, как «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны» и «Карнавала». В 1986 году на экраны вышла ее заключительная работа «Конец света с последующим симпозиумом». Для Дмитрия Певцова эта картина стала особенной — именно там он сыграл свою первую роль в кино.

«Это была моя первая роль со словами в кадре, и наряду с мэтрами отечественного кино у меня был свой стул на съемочной площадке с моей фамилией, следующий такой стул у меня появился только лет через 15», — поделился актер.

Однако работа над лентой омрачилась трагическим событием — прямо во время съемок скончался оператор Петр Катаев.

«На моих глазах умер соавтор всех картин Татьяны Лиозновой, оператор Петр Катаев. Она очень мужественно держалась и продолжила съемки буквально через 3 дня, а ведь для нее это была невосполнимая потеря, сильнейший удар», — рассказал Дмитрия Певцов.

И действительно, смерть друга стала для Татьяны Лиозновой тяжелым ударом. Их творческий танцем сложился в 1960 году на съемках фильма «Евдокия» и просуществовал больше 25 лет. Вместе они работали над созданием картин «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны» и «Карнавал». Более того, режиссер даже помогла другу устроить личную жизнь, познакомив его с сестрой Нонны Мордюковой Натальей. Пара поженилась и прожила вместе много лет.

