«Умер муж, через три дня я уехала»: Хакамада рассказала об экстренных похоронах супруга

Бывший политический деятель Ирина Хакамада рассказала, как быстро похоронила мужа Владимира Сиротинского. Долго она горевать не стала и уже через три дня после его смерти вернулась к работе.

По словам Ирины, экстренные похороны были связаны вовсе не православными традициями. Оказалось, что публицист спешила, ведь у нее была назначена лекция в другом городе.

«У меня умер муж, через три дня я уехала читать лекцию. Похоронила его очень быстро, в течение трех дней, чтобы успеть на лекцию. Смерть мужа — это трагедия, мы прожили 25 лет, а лекция — это кайф, который компенсирует мое состояние», - объяснила Хакамада в подкасте Александра Соколовского.

Отметим, что Сиротинский умер в 2021 году. И несмотря на то, что с Ириной он жил в открытом браке, его кончина стала для экс-политика большим ударом. Однако со временем она научилась жить одна и даже стала наслаждаться этим. По мнению Хакамады, в этом есть свой «кайф».

Ранее Ирина Хакамада призналась, что улетела из России.