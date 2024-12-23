«Красота»: Ирина Хакамада покинула Россию

«Привет! Красота», — поделилась Хакамада, выложив фото из пятизвездочного отеля.

Ирина Хакамада родилась в Москве. Ее отец и мать познакомились в Хабаровске. Нина Синельникова преподавала там русский и английский языки, а Муцуо Хакамада оказался в СССР во время советско-японской войны. Мужчина находился в плену, после освобождения остался в Хабаровске, а потом перебрался с супругой в Москву.

Писательница отмечала в интервью, что ее отец вырос в традиционной японской семье, происходящей из самурайского рода. Хакамада рассказывала, что не держит никаких обид на родителей и не идеализирует их.

У бывшего политика двое биологических детей, 45-летний сын Даниил Котляров, который жиыет с семьей в Гонконге, и 27-летняя дочь Мария Сиротинская, появившаяся на свет с синдромом Дауна.

Ранее Ирина Хакамада показала редкое архивное фото с родителями.