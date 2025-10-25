Умер мошенник, который обналичил 15 млн рублей певицы Ларисы Долиной

Умер один из участников схемы мошенничества с использованием квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Он обналичил 15 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, всего в деле замешаны 10 так называемых дропперов.

Согласно материалам дела, некий Александр Келдыбаев 21 июня 2024 года получил от исполнительницы хита «Погода в доме» перевод на сумму 5 миллионов рублей, 27 июня 2024 года — певица отправила на его счет еще 10 миллионов рублей. При этом в назначении платежей было указано — оплата услуг на общую сумму 15 миллионов рублей.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер», — сообщает агентство.

В связи со смертью фигуранта дела производство по гражданскому делу в части предъявленных ему требований прекращено.

Четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд в Йошкар-Оле взыскал с ответчиков более 81 миллиона рублей.

Напомним, Лариса Долина оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, был наложен арест. Она заявляла, что согласилась на сделку, попав под влияние злоумышленников, которые под предлогом сохранения денег уговорили певицу их перевести на «безопасные» счета. Ей был нанесен ущерб на сумму, превышающую 200 миллионов рублей.

Ранее с жительницы Казани взыскали 14,9 млн рублей в пользу певицы Ларисы Долиной. Женщина передала мошенникам карту для вывода средств со счетов народной артистки.