«Ситуация безнадежная»: Звезду КВН Сергея Сивохо отключают от системы жизнеобеспечения

Звезду КВН Сергея Сивохо отключат от системы поддержки жизни, об этом сообщает Lenta.Ru.

В ночь на 17 октября в прессе начала появляться противоречивая информация о бывшем продюсере студии «Квартал 95» и участнике КВН Сергее Сивохо. Сначала СМИ сообщили, что украинский шоумен умер в возрасте 54 лет. Однако позже это опровергла член Общественной палаты Анна Ревякина.

«По одной версии Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой — жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы», — написала она.

Немного позже Ревякина уточнила, что Сивохо действительно находится в тяжелом состоянии в больнице — у юмориста на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность.

«Из-за безнадежности ситуации его скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — рассказала она.

Сергей Сивохо был участником команды КВН «Дрим тим». После триумфа в юмористической телеигре, мужчина занялся продюсированием студии «Квартал 95».

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