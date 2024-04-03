«Умела великолепно делать»: Сергей Соседов назвал причину большой популярности Аллы Пугачевой в СССР

Певица Алла Пугачева была популярна в СССР из-за редких выступлений. Она не успевала «приедаться», публика ждала выхода Примадонны. Соответствующим мнением поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

Его слова приводит Teleprogramma.pro.

По мнению Соседова, артист «должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время».

Он рассказал, что певица «очень мало выступала», а ее песен в «Утренней почте» или «Голубом огоньке» еще приходилось дожидаться.

Главным выступлением исполнительницы был «Новогодний огонек». Редко она участвовала в концертах на 8 Марта и 7 Ноября, никогда не пела 1 Мая.

Песни Пугачевой по радио также подавались «дозированно». Соседов отметил, что единственным исполнителем, которого в СССР было много, стал Иосиф Кобзон.

Ранее Соседов прокомментировал возможный уход со сцены певицы Полины Гагариной. Он считает, что артистка еще не сказала своего «большого слова» и не надоела зрителям.