Хамили и уронили тещу: как сиделки обманули поэта Илью Резника

Легендарный поэт Илья Резник рассказал, как они с женой Ириной выгнали сиделок, ухаживающих за ее родителями. Об этом пишет MK.RU.

«Первое время все было хорошо. Но вскоре я стала понимать, что обстановка в доме сильно изменилась», – рассказала Ирина.

Звездные супруги не могут все время быть дома из-за подготовки поэта к грядущему юбилею. Чтобы присматривать за родителями, в доме были установлены камеры видеонаблюдения.

«Я, когда впервые увидела по камерам, как наши помощницы грубо разговаривают с моей мамой, у которой деменция, была потрясена. Провела с ними беседу, они пообещали, что впредь ничего подобного позволять себе не будут. Но ничего не изменилось», – подчеркнула Ирина.

Она отметила, что у нее пожилые родители. Папа – инвалид. Ему 89 лет, ходит на костылях, у него сильнейший артроз коленных суставов. Ходьба ему дается с трудом, а сиделки не могли лишний принести ему воды.

Когда сиделки поняли, что их работу контролируют по камерам, они научились стирать записи. Вскоре Резники догадались, что их обманывают.

«Когда я им делала замечания, они и мне хамили. У нас такие скандалы были в доме, вы даже представить себе не можете! Они все время говорили: «Что вы нас достаете и контролируете каждый шаг?» А как я могу не контролировать? Это мои родители, я хочу продлить им счастливую жизнь. Мы с Илюшей все для этого делаем. Последней каплей стало то, что они уронили мою маму и стерли видео этого инцидента с камер», – негодует Ирина.

В результате Ирина и Илья уволили прислугу. В течение двух недель супруга поэта ухаживала за родителями сама.

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