НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 января 2025, 12:02
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«Ума прибавила, зла поубавила»: Лариса Гузеева рассказала, как изменилась за год

65-летняя Лариса Гузеева заявила, что в 2024 году стала умнее и не нажила врагов.
«Ума прибавила, зла поубавила»: Лариса Гузеева рассказала, как изменилась за год

© Starface.ru

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева подвела итоги 2024 года и пришла к выводу, что идет по правильному пути, так как последние 12 месяцев были для нее успешными как в карьере, так и в личном плане.

Звезда шоу «Давай поженимся!» вышла на связь с поклонниками после празднования Нового года и показала себя в нарядной клетчатой рубашке.

Также она сделала макияж в нюдовых тонах с яркими стрелками, а волосы собрала в хвост. Образ актриса дополнила массивным колье, серьгами и кольцом на безымянном пальце.

«В минувшем году: врагов не нажила, друзей не потеряла, ума прибавила, зла поубавила, профессию не разлюбила, детей не отдалила, родных не забывала, деньги не транжирила. Не все так плохо, короче. Я на правильном пути — так думаю. С Новым годом!» — написала Гузеева в своем блоге.

Ранее Лариса Гузеева отправилась в отпуск в Германию и пожаловалась на плохое самочувствие. 65-летняя звезда фильма «Теща» призналась, что путешествие не задалось, однако возвращаться в Россию она из-за болезни была не намерена.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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