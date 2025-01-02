«Ума прибавила, зла поубавила»: Лариса Гузеева рассказала, как изменилась за год

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева подвела итоги 2024 года и пришла к выводу, что идет по правильному пути, так как последние 12 месяцев были для нее успешными как в карьере, так и в личном плане.

Звезда шоу «Давай поженимся!» вышла на связь с поклонниками после празднования Нового года и показала себя в нарядной клетчатой рубашке.

Также она сделала макияж в нюдовых тонах с яркими стрелками, а волосы собрала в хвост. Образ актриса дополнила массивным колье, серьгами и кольцом на безымянном пальце.

«В минувшем году: врагов не нажила, друзей не потеряла, ума прибавила, зла поубавила, профессию не разлюбила, детей не отдалила, родных не забывала, деньги не транжирила. Не все так плохо, короче. Я на правильном пути — так думаю. С Новым годом!» — написала Гузеева в своем блоге.

Ранее Лариса Гузеева отправилась в отпуск в Германию и пожаловалась на плохое самочувствие. 65-летняя звезда фильма «Теща» призналась, что путешествие не задалось, однако возвращаться в Россию она из-за болезни была не намерена.