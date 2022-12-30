Улыбки для камер: почему Леонид Агутин и Анжелика Варум скрывают проблемы в браке

Одна из крепких пар отечественного шоу-бизнеса Леонид Агутин и Анжелика Варум несколько месяцев не появлялись вместе на публике. Супруги спровоцировали слухи о разводе, но на днях опровергли их. Звезды побывали на отчетном концерте учащихся Академии Николая Агутина. Они улыбались, но выдали себя.

В Сети появились кадры с мероприятия. На них певица и исполнитель выглядят счастливыми. Но эксперт по языку тела Алексей Филатов считает, что артисты лицемерят – они скрывают проблемы в браке.

«Анжелика и Леонид улыбаются, на первый взгляд все спокойно. Но могу сказать, что у пары далеко не все так гладко. Безусловно видно, что позитивные эмоции они показывают наиграно. Их счастливые улыбки исключительно для камер», — рассказал эксперт сайту Woman.

Филатов отметил, что Леонид открыт для жены, а вот она холодна к нему.

«Возможно, это следствие их изменившихся отношений. Улыбки неестественны. Такое поведение вписывается в слухи о разладе в паре. Но утверждать, конечно, не станем, что причина точно в этом. Варум старательно отдаляется от мужа. Изменение отношений налицо. Такими масками они прикрылись от повышенного к себе внимания», — убежден специалист.

Ранее мы писали о том, что Агутин пристрастился к алкоголю. Певец рассказал, что уже подготовился к новогоднему застолью и дал несколько советов, как справиться с похмельем.