«Полтинничек дома прямо – хрясь»: Агутин пристрастился к алкоголю

В декабре звезды шоу-бизнеса активно участвуют в новогодних съемках и постоянно заняты на работе. Зато в январские праздники смогут позволить себе хорошо отдохнуть. Певец Леонид Агутин рассказал, что уже подготовился к застолью и дал несколько советов, как справиться с похмельем.

Музыкант советует не смешивать алкоголь разной крепости и отказаться от главного новогоднего напитка – шампанского. По словам мужчины, из-за этого газированного вина многие на утро чувствуют себя хуже, чем те, кто пил что-то покрепче. Кроме того, для «разгона» можно немного выпить прямо дома, перед праздником.

«Можно перед тем, как вы собрались идти праздновать Новый год, полтинничек дома прямо – хрясь! Если вы не за рулем, конечно. И час чтобы прошел. Через час вы уже начинаете выпивать, обязательно закусывая», – рекомендует звезда.

Агутин также говорит, что вместо завтрака можно съесть горячий, жирный суп. По мнению певца, 1 января лучше отказаться от продолжения банкета.

«Если с утра немного болит голова, это значит, вы смешали напитки или выпили что-то не то... Жалко, но можно выпить таблеточку. Терпеть головную боль никогда нельзя», – убежден артист.

Поклонники удивились, что Леонид так осведомлен в вопросах распития спиртных напитков. Некоторые считают, что знаменитость пристрастился к алкоголю из-за конфликтов в семье. В Сети давно ходят слухи, что Варум и Агутин сильно отдалились друг от друга. Женщина якобы перебралась в США к их общей дочери Лизе. Но звезды не комментируют слухи.

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