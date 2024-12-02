Атласное платье с корсетом: Марина Зудина привела 18-летнюю дочь на вечеринку

Актриса Марина Зудина посетила вечеринку в Москве вместе со своей 18-летней дочерью Марией от Олега Табакова. Вдова режиссера и наследница выбрали черные наряды, которые подчеркнули их стройные фигуры.

Звездная семья пришла на вечеринку в Москве, которую организовал певец Филипп Киркоров. Поп-король представил свой клип «Черная пантера» и показал зрителям не музыкальный ролик, а настоящий фильм. Среди гостей была Марина, ее дочь Мария, а вот сын Павел пришел отдельно со своей новой возлюбленной. В какой-то момент они пересеклись ради общего фото.

На 59-летней Зудиной было длинное черное платье с необычным узором сбоку. Наряд подчеркнул стройную фигуру актрисы. На ее дочери было длинное атласное платье с корсетом, которое тоже украсило девушку. Они дополнили образы украшениями, сделали элегантные укладки и красивый макияж.

Напомним, что Марина является второй супругой Табакова. Она родила от него сына Павла в 1995 году, а через 11 лет дочь. Наследник пошел по стопам мамы и стал актером. А Мария училась в британской школе в Москве, окончила элитную Хорошевскую гимназию. Возможно, и она будет артисткой, но пока лишь сопровождает маму на светских мероприятиях.

Ранее мы писали о том, что Павел Табаков вышел в свет с новой возлюбленной. Оказалось, что молодые люди работают вместе.