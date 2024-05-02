passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 мая 2024, 19:07
1 мин.

«Он сейчас у руля»: певец Данко заявил, что Галкин* поработил Пугачеву

Данко назвал Пугачеву старым человеком и заявил, что Галкин* ее «поработил».
«Он сейчас у руля»: певец Данко заявил, что Галкин* поработил Пугачеву

© Starface.ru

Певец Данко заявил, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) «поработил» певицу Аллу Пугачеву. По мнению музыканта, «он сейчас у руля» в их паре.

Комментарий Данко приводит Teleprogramma.pro.

«Алла Борисовна все-таки старый уже человек. А Галкин* ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый», - сказал исполнитель.

Он вспомнил, что вместе с Галкиным* служил в одном театре – в молодости тот был «талантливым парнем». Оценивая сегодняшнюю ситуацию, Данко выразил мнение, что «все решили деньги».

Артист уверен, что Пугачева «просто уехала за мужем и за семьей».

Ранее актер Сослан Фидаров высказал противоположную точку зрения: он назвал Галкина* «маленьким мальчиком» у Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Starface.ru
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Лилия Караева
Теги:
певец
Данко
Алла Пугачева
Максим Галкин