«Он сейчас у руля»: певец Данко заявил, что Галкин* поработил Пугачеву

Певец Данко заявил, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) «поработил» певицу Аллу Пугачеву. По мнению музыканта, «он сейчас у руля» в их паре.

Комментарий Данко приводит Teleprogramma.pro.

«Алла Борисовна все-таки старый уже человек. А Галкин* ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый», - сказал исполнитель.

Он вспомнил, что вместе с Галкиным* служил в одном театре – в молодости тот был «талантливым парнем». Оценивая сегодняшнюю ситуацию, Данко выразил мнение, что «все решили деньги».

Артист уверен, что Пугачева «просто уехала за мужем и за семьей».

Ранее актер Сослан Фидаров высказал противоположную точку зрения: он назвал Галкина* «маленьким мальчиком» у Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ