«Он сейчас у руля»: певец Данко заявил, что Галкин* поработил Пугачеву
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Певец Данко заявил, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) «поработил» певицу Аллу Пугачеву. По мнению музыканта, «он сейчас у руля» в их паре.
Комментарий Данко приводит Teleprogramma.pro.
«Алла Борисовна все-таки старый уже человек. А Галкин* ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый», - сказал исполнитель.
Он вспомнил, что вместе с Галкиным* служил в одном театре – в молодости тот был «талантливым парнем». Оценивая сегодняшнюю ситуацию, Данко выразил мнение, что «все решили деньги».
Артист уверен, что Пугачева «просто уехала за мужем и за семьей».
Ранее актер Сослан Фидаров высказал противоположную точку зрения: он назвал Галкина* «маленьким мальчиком» у Пугачевой.
*признан иноагентом на территории РФ