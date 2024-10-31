Улыбающуюся Паулину Андрееву заметили со старшим сыном Федора Бондарчука
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Актриса Паулина Андреева снялась вместе с сыном Федора Бондарчука после слухов о разводе с Федором. Кадр с девушкой и Сергеем опубликован в соцсетях.
На фотографии 36-летняя Андреева позировала рядом со звездным наследником и широко улыбалась. Казалось, что она довольна жизнью и прекрасно себя чувствует.
«Шоураннеры и продюсеры», – подписал публикацию Алексей Киселев.
Паулина не комментирует информацию, которая в последнее время все чаще появляется в СМИ. Источники из окружения супругов сообщают, что они разводятся и уже не живут вместе.
Федор якобы даже находится в депрессии из-за разрыва. Недавно его видели на премьере фильма, а журналисты запечатлели мужчину без обручального кольца. Актриса же редко появляется на публике.
Напомним, что у звезд есть общий трехлетний сын Иван. Неизвестно, с кем живет мальчик. По слухам, супруги еще официально не подавали на развод.
Ранее мы писали о том, что бывшая жена Федора Бондарчука поскандалила с психологом и блогершей Вероникой Степановой. Светлана Бондарчук пригрозила женщине судом после ее видео с обсуждением внешности и ребенка звезды.