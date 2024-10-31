Улыбающуюся Паулину Андрееву заметили со старшим сыном Федора Бондарчука

Паулина не комментирует информацию, которая в последнее время все чаще появляется в СМИ. Источники из окружения супругов сообщают, что они разводятся и уже не живут вместе.

Федор якобы даже находится в депрессии из-за разрыва. Недавно его видели на премьере фильма, а журналисты запечатлели мужчину без обручального кольца. Актриса же редко появляется на публике.

Напомним, что у звезд есть общий трехлетний сын Иван. Неизвестно, с кем живет мальчик. По слухам, супруги еще официально не подавали на развод.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Федора Бондарчука поскандалила с психологом и блогершей Вероникой Степановой. Светлана Бондарчук пригрозила женщине судом после ее видео с обсуждением внешности и ребенка звезды.