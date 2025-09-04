Улыбался и вел под руку: Дмитрий Дибров вышел в свет с певицами Катей и Волгой

Дмитрий Дибров пришел на мероприятие под руку с певицами Катей и Волгой. Об этом сообщает Super.ru.

Дмитрия Диброва заметили на премьере мюзикла «Вальс Бостон» в Москве. Телеведущий, который разводится с супругой, пришел на мероприятие не один. Он охотно позировал перед журналистами с двумя молодыми певицами — сестрами Катей и Волгой Король.

Артист сиял на красной дорожке и улыбался. После фотосессии он со спутницами переместился за столик, где они что-то обсуждали весь вечер.

Интересно, что еще несколько дней назад девушки рассказывали о состоянии Диброва после расставания с супругой.

«Он не выражает ни сожаления, ни обид, ни ярости. Интеллектуальные люди, коим он является, настолько умны, что не показывают свои настоящие эмоции», — рассказывала Волга.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров сравнил себя с Пушкиным и назвал рогоносцем после измены жены.