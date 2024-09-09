Улыбались друг другу: российский актер Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли в Торонто

Снявшийся в американском фильме «Анора» российский актер Юра Борисов представил картину на кинофестивале в Торонто. На мероприятии звезда «Эпидемии» встретился с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

На официальной странице фильма в Сети Борисов беседует с Анджелиной — они широко друг другу улыбаются.

Артист никак не прокомментировал встречу с голливудской звездой, поскольку удалил из соцсетей свои аккаунты. Возможно, они планируют совместную работу.

В Торонто Джоли представила фильм «Мария», который недавно презентовала на Венецианском кинофестивале. Кино рассказывает о жизни оперной певицы Марии Каллас.

Картина «Анора», которую презентует Борисов, рассказывает о молодой стриптизерше из Бруклина, на которой женится сын российского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, срочно приезжают в Нью-Йорк. Марк Эйдельштейн сыграл в картине сына олигарха, Юра Борисов — одного из подручных отца главного героя, а Дарья Екамасова исполнила роль супруги российского бизнесмена.

В августе фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Картину записали в число претендентов на премию «Оскар».