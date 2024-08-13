Победивший в Каннах фильм с участием российских актеров может получить «Оскар»

В этом году фильм Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах — самую престижную награду в сфере авторского кино. Картина также вошла в топ-5 потенциальных претендентов на премию «Оскар».

Список кандидатов на премию «Оскар» составил портал Gold Derby. Эксперты назвали главным фаворитом на победу в категории «Лучший фильм» драму «Синг-Синг», рассказывающую о тюремном театре. В пятерку претендентов, помимо «Аноры», вошла «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Блиц» Стива Маккуина и «Конклав» Эдварда Бергера.

Фильм с участием российских актеров замыкает топ-5 претендентов на победу.

Картина «Анора» рассказывает о молодой стриптизерше из Бруклина, на которой женится сын российского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, срочно приезжают в Нью-Йорк. Марк Эйдельштейн сыграл в картине сына олигарха, Юра Борисов — одного из подручных отца главного героя, а Дарья Екамасова исполнила роль супруги российского бизнесмена.

Шон Бейкер рассказывал, что пришел в восторг от игры Борисова и Эйдельштейна и назвал их «потрясающими актерами».

Напомним, актер Марк Эйдельштейн узнал о победе на Каннском кинофестивале в психбольнице.