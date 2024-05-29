«Разрушить всегда проще, чем построить»: как звезды отреагировали на развод Алсу с мужем

В конце мая стало известно, что певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым, с которым была в браке с 2006 года. Новость одних шокировала, а других не удивила, так как слухи об изменах предпринимателя ходили уже давно. Высказаться на этот счет решила и актриса Яна Поплавская. Она отметила, что рассорилась, узнав о ситуации артистки.

По мнению Поплавской, сейчас не то время, когда нужно разрушать семьи. Напротив, необходимо сплотиться. Но при этом Яна подчеркнула, что, если Алсу была несчастна в этих отношениях, то она поступила правильно. Актриса считает, что ничто, даже дети, не может сохранить брак, который уже разрушен.

«Разрушить всегда проще, чем построить, но, если человек несчастлив в браке и не может в нем находиться, то и не стоит. Жить вместе ради детей, как советуют некоторые психологи, — это глупость», - поделилась Поплавская с Voice.

Яна подчеркнула, что ей очень жаль Алсу за то, через что ей приходится проходить. Она пожелала ей и всем разведенным в ее лице вновь обрести человеческое счастье. Отметим, что многие другие звезды пока о ситуации артистки предпочитают не высказываться.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о будущем Алсу после развода.