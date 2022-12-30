Улыбается и трогает за грудь: женатого Илью Авербуха сняли с телеведущей

Фигурист, а ныне постановщик ледовых шоу Илья Авербух во всех интервью хвастается идиллией в отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой. Супруги публикуют счастливые снимки и рассказывают о жизни общего сына Льва. Но на проекте «Ледниковый период» бушуют страсти. Мужчина сильно сблизился с одной из участниц.

На днях прославленный спортсмен представил свое шоу «Волшебник страны Оз». Поддержать знаменитость пришли участники телевизионного проекта, среди которых была телеведущая Алла Михеева.

Стройная блондинка не упустила случай и попозировала рядом с любимым наставником. На кадрах видно, как красавица прижимается к женатому Илье и трогает его за грудь! Авербуха это совсем не напрягает, он пригласил присоединиться другую красотку Регину Тодоренко. Мужчина обнял девушек за талии. Фото можно посмотреть здесь.

Пользователи Сети посчитали, что Михеева ведет себя неприлично и поинтересовались, где в этот момент была законная супруга фигуриста. В предновогоднюю пору у Арзамасовой очень плотный график, так что, скорее всего, ее не было на шоу. Девушка успевает не только воспитывать сына, но и играть в театре, а также участвовать в проекте «Ледниковый период».

Ранее мы писали о том, как Арзамасова страшно похудела на фоне слухов о разводе с Авербухом.