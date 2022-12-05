Арзамасова страшно похудела на фоне слухов о разводе с Авербухом

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова продолжает совмещать роль матери, любящей жены и карьеристки. Она успевает воспитывать маленького сына Льва, проводить время с мужем Ильей Авербухом и участвовать в шоу «Ледниковый период». Но поклонники отмечают, что плотный график сильно сказался на внешности молодой артистки.

Несколько дней назад звезда побывала на премии. Арзамасова примерила черное платье в пол с декольте. Ей сделали легкий макияж и голливудскую укладку. В прессе появились фото с мероприятия, на которых актрису просто не узнать. У нее очень исхудавший вид, грудь Елизаветы будто совсем пропала, а нос стал сильно выделяться на фоне острого лица.

Один из кадров неприятно удивил даже поклонников знаменитости. Они посоветовали девушке больше отдыхать и меньше тренироваться, чтобы хоть как-то сохранить свой вес.

«Пугающий скелет», «Она уже еле в платье держится», «Совсем исхудала! Очень тяжело совмещать все», – пишут пользователи Сети.

Некоторые также предполагают, что актриса похудела из-за напряженных отношений с супругом Ильей Авербухом. Зрители пишут в соцсетях, что Елизавета прекрасно смотрится со своим молодым партнером по шоу Никитой Кацалаповым. Рядом с ним у нее якобы «горят глаза», а рядом с собственным мужем – нет.

Ранее девушка объясняла, почему ночами никак не может уснуть.