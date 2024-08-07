Улыбается и путешествует: как живет Кристина Орбакайте во время скандала с Аллой Пугачевой

Недавно уехавшая из России певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилась информация о том, что она планирует вернуться в страну в этом году. Дочь артистки Кристина Орбакайте не вмешивается в ситуацию, вместо этого предпочитая путешествовать с семьей. В личном блоге знаменитость поделилась свежим кадром с отдыха.

Кристина Орбакайте сейчас отдыхает в Европе вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией. Семья уже побывала в Португалии, Перу, Италии и Франции. Исполнительница хита «Перелетная птица» активно делится кадрами из поездок в соцсети. Так, на новом снимке певица предстала в обнимку с супругом на фоне таблички с надписью: «Kiss me» («Поцелуй меня»). Пара улыбалась и выглядела счастливой.

Напомним, в марте у артистки сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте дала несколько концертов в четырех городах Израиля.

Накануне в ряде СМИ распространились сообщения о визите Аллы Пугачевой в Москву в конце августа. Как утверждал Telegram-канал Mash, исполнительница хита «Миллион роз» собиралась приехать в Россию вместе с детьми, чтобы рассмотреть площадки для запланированного в стране большого сольного концерта. Однако впоследствии сама певица опровергла эту информацию.

Последние два года Кристину Орбакайте активно критикуют в связи с отъездом из России Аллы Пугачевой в 2022 году. Артистка и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России знаменитость выступает лишь в маленьких залах.

Ранее сообщалось о том, что бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова встала на защиту певицы.