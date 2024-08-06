«Никого никогда не предавала»: домработница Пугачевой умоляет россиян пожалеть певицу

В Сети вновь начали обсуждать возможное возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой. По слухам, Примадонна собирается дать концерт на Родине, но она впоследствии опровергла эту информацию. Бывшая домработница звезды Людмила Дороднова, которую артистка называла Люсей, назвала необоснованным хейт в адрес 75-летней исполнительницы.

Людмила считает, что люди зря обвиняют народную артистку во всех смертных грехах. Она очень ждет возвращения Пугачевой домой, в замок, где ей было очень комфортно.

«Она никого никогда не предавала и не предаст!», — заявила Дороднова в разговоре с Teleprogramma.pro.

Она уверена: когда Примадонна покинула страну, у нее не было выбора. Дороднова считает, что Аллу Борисовну «оторвали от всего и режут без ножа». Домработница звезды призвала народ пожалеть исполнительницу хита «Арлекино».

Дороднова добавила, что власти вполне могут наладить контакт с Пугачевой. Для этого ее просто нужно попросить спеть.

Напомним, сегодня появились о слухи о возможном возвращении Примадонны в Россию. После Алла Пугачева высмеяла эти новости.