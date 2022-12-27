Улыбаемся и машем: Иван Ургант устроился шоуменом в Дубае

После отъезда из России Иван Ургант не сидит без работы. Актер признался, что успел заработать на несколько домов и квартир – это помогает обеспечивать жену и детей. На данный момент знаменитость находится в Дубае.

На днях Ургант появился в качестве ведущего вместе с Мариной Кравец на одной из премий. Телеведущий вручил награду футболисту Александру Кокорину. Спортсмен не стал скрывать это событие и выложил снимок с премии в Интернет. На нем он запечатлен вместе с Иваном. Форвард оделся в строгий черный костюм и белую футболку. Ургант выбрал иссиня-черный пиджак, рубашку, галстук и серые брюки. Оба стояли на сцене с микрофонами в руках.

После мероприятия они отправились в дорогой ресторан известного турецкого шеф-повара Нусрета Гекче.

«Это был красивый вечер», — заверил спортсмен.

Напомним, что Александр оскандалился осенью 2018 года, когда вместе с Павлом Мамаевым устроил драку в кафе на Большой Никитской улице в Москве. Они избили чиновника Дениса Пака. Футболистов арестовали. Они отсидели в колонии до сентября 2019 года.

На текущий момент Кокорин играет в кипрском «Арисе» на правах аренды. С футболистом заключили контракт на год. За это время Кокорину должны выплатить более одного миллиона евро. На днях спортсмен восстановился после очередной травмы.

Ранее мы писали о том, как Ургант лишился последнего заработка и остался в затруднительном положении.