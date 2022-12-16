Культура отмены в силе: Ургант лишился последнего заработка и остался в затруднительном положении

В последнее время дела Ивана Урганта складываются не самым лучшим образом. Так, из телеэфира убрали его шоу, мужчину перестали звать на светские мероприятия и, наконец, безжалостно выгнали из продолжения фильма «Ёлки», в котором он долгое время играл одну из главных ролей. Казалось бы, когда-то черная полоса в жизни Урганта должна смениться на белую, но, видимо, это произойдет нескоро. Так, стало известно о том, что телеведущий вновь остался без работы. Об этом сообщает издание «Starhit».

Вчера Иван должен был провести новогоднюю вечеринку «Дзена», но в последний момент организаторы решили поменять планы и стали искать замену шоумену. В итоге вместо Урганта на мероприятии появились Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Сам телеведущий пока никак не комментирует ситуацию.

Преданные поклонники Урганта обеспокоены происходящим. В самом деле, то, что случилось с мужчиной, является тотальной культурой отмены во всей ее силе.

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