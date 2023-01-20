Улучшенная копия Собчак: Константин Богомолов провел вечер с другой женщиной
Режиссер Константин Богомолов променял жену Ксению Собчак на роскошную блондинку.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов в очередной раз спровоцировали слухи о проблемах в семье. Пока женщина посвящает всю свою жизнь работе, ее творческий муж посещает светские мероприятия. Он появляется на людях в одиночестве, но недавно засветился с роскошной блондинкой.
Константин рассказал поклонникам, что был на капустнике со своими подчиненными. Он поделился эмоциями в личном микроблоге.
«Любимый театр. Дом. Уютный, родной. Сколько здесь красивых женщин. Сколько талантливых мужчин. <...> Это было великолепно. Спасибо вам, команда! Умные, свободные, настоящие! Обнимаю всех», – написал режиссер.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники сразу обратили внимание, что Богомолов сидел с прекрасными дамами, одна из которых особенно хорошо смотрелась рядом со звездой. Это была актриса Александра Ребенок.
«Очень хочу стать вашей актрисой», «Ребенок хороша», «Не вижу за столом супруги», «А почему зрелищем не насладилась Ксения?», «Ребенок сидит справа, как жена», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как Ксения Собчак впервые призналась в проблемах в браке с Богомоловым. Недавно блондинка провела экскурсию по своему роскошному дому, а во время разговора с ведущим раскрыла неприятные моменты в отношениях с мэтром.