Улучшенная копия Собчак: Константин Богомолов провел вечер с другой женщиной

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов в очередной раз спровоцировали слухи о проблемах в семье. Пока женщина посвящает всю свою жизнь работе, ее творческий муж посещает светские мероприятия. Он появляется на людях в одиночестве, но недавно засветился с роскошной блондинкой.

Константин рассказал поклонникам, что был на капустнике со своими подчиненными. Он поделился эмоциями в личном микроблоге.

«Любимый театр. Дом. Уютный, родной. Сколько здесь красивых женщин. Сколько талантливых мужчин. <...> Это было великолепно. Спасибо вам, команда! Умные, свободные, настоящие! Обнимаю всех», – написал режиссер.