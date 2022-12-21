«Все время ругаемся»: Собчак впервые призналась в проблемах в браке с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак устала демонстрировать идиллию в отношениях с режиссером Константином Богомоловым. В последнее время в Сети ходят слухи, что супруги часто ссорятся и предпочитают посещать светские мероприятия по отдельности. Недавно блондинка провела экскурсию по своему роскошному дому, а во время разговора с ведущим раскрыла неприятные моменты в браке с мэтром.

В Интернете появился большой фильм о жилище знаменитости под названием «Дом, который построила Собчак». Артистка рассказала, что контролировала весь процесс ремонта, а разработку интерьеров поручила лучшим дизайнерам. Ксения обратила особое внимание на освещение: люстры и бра были заказаны у лучших и самых дорогих фирм.

Теледива также призналась, что обожает ковры. Именно из-за них она и ругается с супругом. Ксения считает, что они добавляют дому уюта – по коврам приятно ходить. А ведущий не поддержал звезду. Он поинтересовался у Собчак, не мещанство ли это, повсюду стелить ковры?

«Ты сейчас прямо как мой муж Богомолов - это невыносимо! Ты знаешь, это единственное, из-за чего мы с ним все время ругаемся. Ему нравятся только полы, но я очень люблю ковры! Он - нет, а я - да! Ну, потому что мягко, тебе ходить приятно, это сразу такой уют», – взорвалась артистка.

Пользователи Сети поняли, что в этой ситуации Ксения настояла на своем. Ведь в итоге в их санузле остался ковер.

Ранее мы писали о том, что в Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших Собчак и Пугачевой постоянные паспорта.