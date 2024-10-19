«Уложила всех одним взглядом»: экс-ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова восхитила новым образом

Уже скоро шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернется в эфир после двухлетнего перерыва. Известно, что новой ведущей вместо Алины Загитовой станет Евгения Медведева. Многие ждут от олимпийской чемпионки комментариев по этому поводу, однако она пока предпочитает отмалчиваться, вместо этого публикуя фото и видео с творческих съемок. Так, Алина Загитова поделилась в соцсети кадрами с новой фотосессии.

На опубликованном ролике 22-летняя фигуристка предстала в белом корсете, под которым виднеются кружева, черной юбке и чулках. Алине Загитовой сделали яркий макияж и уложили ее волосы в объемные кудри. Пользователи Сети отметили, что вдохновением для образа спортсменки стала актриса Моника Беллуччи. Многие оценили фотосъемку знаменитости и подчеркнули, что кадры получились эффектными.

«Ммм, довольно пикантно», «Шах и мат всем, кому Алина не нравится в кадре», «Уложила всех одним взглядом», — пишут в комментариях под постом Алины Загитовой.

Напомним, недавно стало известно, что в этом году шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернется в эфир после двухлетнего перерыва. Новой ведущей проекта вместо Алины Загитовой станет Евгения Медведева.

Продюсер и постановщик шоу Илья Авербух отметил, что состав участников шоу еще формируется, но уже известно, кто точно появится на проекте. Так, по словам фигуриста, на лед выйдут Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев. Кроме того, ожидается, что на проекте появится Анна Щербакова, Алина Загитова и Камила Валиева. При этом Александра Трусова не сможет принять участие в съемках, поскольку набирает форму для возвращения в большой спорт.

Ранее мы писали о том, что Евгения Медведева высказалась о соперничестве с Алиной Загитовой.