«Выбери своего бойца»: Медведева заявила, что не считает себя соперницей Загитовой

Фигуристка Евгения Медведева высказалась о соперничестве с Алиной Загитовой. Спортсменка вместе с коллегами ответила на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции Ильи Авербуха с участием звезд шоу «Ледниковый период» в пресс-центре РИА Новости. На мероприятии побывал корреспондент сайта «Страсти».

В новом сезоне шоу зрителей ждут сюрпризы, но уже сейчас поклонники знают, что ведущей стала Евгения Медведева. В прошлый раз программу вела ее коллега, фигуристка Алина Загитова. В СМИ заговорили о соперничестве девушек и о том, по каким причинам Евгения «заменила» коллегу. Она высказалась по этому поводу.

Для начала Авербуху предложили в качестве ведущих сразу четырех спортсменов, которых часто сравнивают друг с другом. Чтобы в дуэте выступали Евгения Медведева и Алексей Ягудин, а в другой паре – Алина Загитова и Евгений Плющенко. Медведева оценила идею.

«Выбери своего бойца», – пошутила звезда.

Также фигуристка высказалась о том, что их с Алиной Загитовой считают соперницами.

«Скажу так, соперницами нас считаете только вы. У меня был прекрасный опыт ведения в 2018 году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне, к сожалению, из-за каких-то своих проектов, из-за подготовки к шоу и загруженности, я не смогла кататься. Мне очень хотелось, я себя ассоциирую с фигуристкой. Очень нравилось работать в паре, примерять образы. Но в этом сезоне так, предложили – согласилась», – пояснила Евгения.