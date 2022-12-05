Уложил на кушетку: молодой брюнет удовлетворил ненасытную Гузееву
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева активно общается со своими поклонниками в соцсетях. На днях 63-летняя звезда призналась, что испытывает постоянное нервное напряжение. Женщине помогает справиться со стрессом молодой брюнет, к которому она часто обращается за помощью.
Артистка показала в личном микроблоге очередной «интимный процесс» со своим массажистом по имени Михаил. Лариса отметила, что он – профессионал своего дела. На кадрах красавец мял звезде ноги и кокетливо улыбался.
«Приводим себя в порядок к Новому году. Очень рекомендую Мишу – гений. Поможет вам во всем. Дядя Миша прекрасный, честное слово, отрываю от себя. Тельце вам организует, особенно все, что связано с нервяком», – поделилась Гузеева в соцсетях.
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что теледива долгое время пользуется услугами Михаила. Однажды она рассказала, что ей очень сложно выбрать массажиста, который был бы ей по душе. Но молодой красавец смог завоевать ее сердце.
«Знаете, всегда терпеть не могла, когда мне делают массаж и разговаривают со мной. Вот со многими массажистами я даже по этой причине расставалась. А Миша – другое дело», – признавалась брюнетка.
Ранее мы писали, что Гузеева обращалась к специалисту даже будучи в другом городе. В Кисловодске она заставила сотрудника отеля запереться с ней в номере.