Уложил на кушетку: молодой брюнет удовлетворил ненасытную Гузееву

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева активно общается со своими поклонниками в соцсетях. На днях 63-летняя звезда призналась, что испытывает постоянное нервное напряжение. Женщине помогает справиться со стрессом молодой брюнет, к которому она часто обращается за помощью.

Артистка показала в личном микроблоге очередной «интимный процесс» со своим массажистом по имени Михаил. Лариса отметила, что он – профессионал своего дела. На кадрах красавец мял звезде ноги и кокетливо улыбался.

«Приводим себя в порядок к Новому году. Очень рекомендую Мишу – гений. Поможет вам во всем. Дядя Миша прекрасный, честное слово, отрываю от себя. Тельце вам организует, особенно все, что связано с нервяком», – поделилась Гузеева в соцсетях.