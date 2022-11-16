«Интимный процесс»: Гузеева заставила сотрудника отеля запереться с ней в номере
Телеведущая Лариса Гузеева сейчас отдыхает в Кисловодске. Она запечатлела на видео, как сотрудник спа-отеля делает ей рефлексогенный массаж головы. Актриса неожиданно заявила мужчине, что хочет уединиться.
«Сереж, привет! Дверь закрывай. Процесс интимный», – сказала она специалисту.
63-летняя знаменитость не постеснялась, что диалог попал на видео. Она легла на диван и показала, как наслаждается прикосновениями сильных мужских рук. Видимо, телеведущая понимала, что ее вновь будут критиковать хейтеры, поэтому принялась учить их жизни.
Фото: Соцсети Ларисы Гузеевой
«Ой, друзья, что же вы меня все критикуете? И такая я, и сякая. Как говорится, критикуй, не критикуй, все равно получишь...», – обратилась к недоброжелателям звезда.
Гузеева является одной из немногих представителей шоу-бизнеса, которые ругаются со своими подписчиками в соцсетях. Если она видит негативный комментарий, то с радостью на него отвечает. При этом актриса не подбирает слова.
Однажды поклонница оставила грубое сообщение под фотографией Ларисы с ее дочерью. Телеведущая ответила в привычной манере.
«Слышь ты, корова страшная, я пожелала счастья и любви! Что тебе пожелать, чтобы ты закрыла свой помоишный рот? А? Сгинь (мат) отовсюду и ото всех!» – возмутилась звезда.
Гузеева защищает не только свою семью, но и коллег. Она часто отвечает хейтерам на страницах своих друзей.
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