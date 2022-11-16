«Интимный процесс»: Гузеева заставила сотрудника отеля запереться с ней в номере

«Ой, друзья, что же вы меня все критикуете? И такая я, и сякая. Как говорится, критикуй, не критикуй, все равно получишь...», – обратилась к недоброжелателям звезда.

Гузеева является одной из немногих представителей шоу-бизнеса, которые ругаются со своими подписчиками в соцсетях. Если она видит негативный комментарий, то с радостью на него отвечает. При этом актриса не подбирает слова.

Однажды поклонница оставила грубое сообщение под фотографией Ларисы с ее дочерью. Телеведущая ответила в привычной манере.

«Слышь ты, корова страшная, я пожелала счастья и любви! Что тебе пожелать, чтобы ты закрыла свой помоишный рот? А? Сгинь (мат) отовсюду и ото всех!» – возмутилась звезда.

Гузеева защищает не только свою семью, но и коллег. Она часто отвечает хейтерам на страницах своих друзей.

Ранее мы писали, что приятельница Ларисы рассказала о ее странном психозе.