Уличенная в вебкаме бывшая жена Славы Комиссаренко покаялась в Сети и начала новую жизнь

В сентябре стендап-комик Слава Комиссаренко вступил в брак. Однако выяснилось, что он женился на украинской вебкам-модели Юлии Шашковой. Юморист не догадывался о прошлом своей супруги и был разбит этой новостью. Поэтому он решил с ней развестись, а его бывшая жена решила начать новую жизнь в США.

Юлия решила завести свой блог на YouTube, где высказалась о произошедшем. Она отметила, что извлекла большой опыт из этой ситуации. Все неправильные действия, говорит девушка, могут повлечь за собой ответственность.

«И это не с точки зрения какой-то кармы, нет. Это с точки зрения самого человека, который понимает, что то, что он совершил, не вписывается в общепринятые рамки и является аморальным», — высказалась Юлия.

Бывшая супруга Комиссаренко призналась, что пережить скандал ей было непросто. Но она понесла всю ответственность и «заплатила самую высокую цену, которую только можно было заплатить во всей этой ситуации».

Помог справиться с трудностями Юлии психоанализ, которым она занимается уже два года. Девушка призналась, что сейчас ее очень трудно обидеть или оскорбить.

Модель сейчас живет в Лос-Анджелесе. Она купила спортивную машину и записалась на курсы по актерскому мастерству. Девушка призналась, что с детства мечтала о сцене, а этом городе можно реализовать свою цель.

Напомним, о прошлом Шашковой рассказали подписчики Комиссаренко. Они узнали в ней вебкам-модель. Комик сообщил, что был раздавлен обманом и очень разочарован.

Бывшая возлюбленная юмориста рассказывала, что занималась вебкамом всего несколько недель. Она считает, что ее смогло бы предостеречь от «подобного занятия должное половое воспитание» со стороны близких.