НАШ ШОУБИЗ
16:34, 11 октября 2023
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Улетевшего из Израиля Чубайса заметили в аэропорту Дубая

Похожего на Анатолия Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая.

Улетевшего из Израиля Чубайса заметили в аэропорту Дубая

© Freepik

Бывшего председателя «Роснано» Анатолия Чубайса, спешно покинувшего Израиль после атаки ХАМАС, заметили в аэропорту Дубая. Пассажиров, похожих на экс-чиновника и его жену Авдотью Смирнову, сфотографировали в бизнес-лаунже воздушной гавани.

На снимке, опубликованном в Telegram-канале «Дубай Петрович», видно, что Чубайс вместе с супругой сидят за столом в бизнес-зале, вероятно, в ожидании следующего рейса.

В какую страну может отправиться экс-глава «Роснано» неизвестно. При этом, как пишет портал News.ru, он может вернуться в Россию. На соответствующий вопрос журналистов бывший российский политический деятель отвечать отказался и бросил трубку.

Анатолий Чубайс в марте 2022 года покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и улетел в Стамбул. Позже его заметили в отделе по репатриации Израиля.

Улетевшего из Израиля Чубайса заметили в аэропорту Дубая

© Telegram-канал «Дубай Петрович»

Ранее мы писали, что 9 октября Анатолия Чубайса и Авдотью Смирнову заметили в зоне вылета аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В сети появилась фотография, на которой мужчина, похожий на бывшего главу «Росано», стоит в очереди на регистрацию. Рядом с ним также запечатлена женщина, напоминающая внешне его жену.

Источник фото:Freepik
Источник:News.ru
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политика
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