Улетевшего из Израиля Чубайса заметили в аэропорту Дубая
Похожего на Анатолия Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая.
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Бывшего председателя «Роснано» Анатолия Чубайса, спешно покинувшего Израиль после атаки ХАМАС, заметили в аэропорту Дубая. Пассажиров, похожих на экс-чиновника и его жену Авдотью Смирнову, сфотографировали в бизнес-лаунже воздушной гавани.
На снимке, опубликованном в Telegram-канале «Дубай Петрович», видно, что Чубайс вместе с супругой сидят за столом в бизнес-зале, вероятно, в ожидании следующего рейса.
В какую страну может отправиться экс-глава «Роснано» неизвестно. При этом, как пишет портал News.ru, он может вернуться в Россию. На соответствующий вопрос журналистов бывший российский политический деятель отвечать отказался и бросил трубку.
Анатолий Чубайс в марте 2022 года покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и улетел в Стамбул. Позже его заметили в отделе по репатриации Израиля.
Ранее мы писали, что 9 октября Анатолия Чубайса и Авдотью Смирнову заметили в зоне вылета аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В сети появилась фотография, на которой мужчина, похожий на бывшего главу «Росано», стоит в очереди на регистрацию. Рядом с ним также запечатлена женщина, напоминающая внешне его жену.