Улетевшего из Израиля Чубайса заметили в аэропорту Дубая

Бывшего председателя «Роснано» Анатолия Чубайса, спешно покинувшего Израиль после атаки ХАМАС, заметили в аэропорту Дубая. Пассажиров, похожих на экс-чиновника и его жену Авдотью Смирнову, сфотографировали в бизнес-лаунже воздушной гавани.

На снимке, опубликованном в Telegram-канале «Дубай Петрович», видно, что Чубайс вместе с супругой сидят за столом в бизнес-зале, вероятно, в ожидании следующего рейса.

В какую страну может отправиться экс-глава «Роснано» неизвестно. При этом, как пишет портал News.ru, он может вернуться в Россию. На соответствующий вопрос журналистов бывший российский политический деятель отвечать отказался и бросил трубку.

Анатолий Чубайс в марте 2022 года покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и улетел в Стамбул. Позже его заметили в отделе по репатриации Израиля.