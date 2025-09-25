«Теперь нас пятеро»: Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями в третий раз. У артистов родился еще один сын. Новостью Регина поделилась в социальных сетях.

22 сентября экс-ведущая шоу «Орел и решка» сообщила поклонникам о начале родов. После этого Тодоренко пропала из Сети, а спустя несколько дней вышла на связь с радостным известием – в ее семье, наконец, произошло пополнение.

«Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», - поделилась телеведущая.

В личном блоге Регина опубликовала фото, на котором новорожденный держал за руку Влада Топалова. Подробности родов артистка пока не раскрыла.

Напомним, что третью беременность Тодоренко скрывала от общественности. О положении она рассказала, когда была уже на позднем сроке. Ее засняли с округлившимся животом на свадьбе Натальи Подольской и Владимира Преснякова, а вскоре после этого Регина сделала официально заявление о том, что станет многодетной мамой.

