«Улетела в Израиль замаливать грехи»: почему Юлия Началова торопилась перед смертью

Певица с потрясающим голосом и обворожительной улыбкой Юлия Началова умерла три года назад. 31 января ей исполнилось бы 42 года. Поклонники до сих обсуждают причину смерти артистки, но говорят, что звезда предчувствовала свой уход. Оказалось, что блондинка тщательно готовилась к роковому дню.

СМИ пишут, что незадолго до своей смерти артистка была проездом в Лос-Анджелесе. Там она совместно с американским продюсером спешила как можно скорее записать новый альбом.

Журналисты также говорили о том, что Началова была в Израиле. Там она обратилась к вере.

«Юлия Началова улетела в Израиль замаливать грехи», – писали СМИ.

К сожалению, когда состояние певицы было критическим – ее одолевала подагра и сахарный диабет, Юлия не стала обращаться к врачам. Она до последнего надеялась на помощь свыше.

Когда певица натерла ногу и заработала гангрену, специалисты предлагали ей ампутировать ногу. Но она до последнего не решалась на этот шаг. Началова продержалась только неделю и умерла.

Ранее мы писали о том, как смерть матери пережила дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. Она призналась, что научилась плакать бесшумно, чтобы не огорчать родных.