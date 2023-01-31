«Слезы льются, но никто не замечает»: кто помог дочери Юлии Началовой справиться с горем

Три года назад не стало одной из самых красивых певиц отечественной эстрады Юлии Началовой. Звезда умерла в 38 лет от подагры. 31 января она бы отпраздновала очередной день рождения, но ее уже нет рядом с родными и близкими. Дочь артистки потеряла мать в юном возрасте – ей было всего 13 лет. В свежем интервью она рассказала, как смогла пережить эту боль.

Вера Алдонина выросла настоящей красавицей. Она с детства была творческим человеком, сейчас у нее множество увлечений. Звездная наследница планирует стать актрисой мюзиклов.

«Когда она поет, мне иногда кажется, что это Юля. Она такая же яркая и эмоциональная. В чем-то похожа характером на маму, да. И внешне, кстати, тоже», – рассказал дедушка девушки, композитор Виктор Началов в беседе с KP.RU.

Оказалось, что дочь Началовой узнала о смерти мамы последней. Она была заграницей вместе с классом. Страшную новость наследница услышала от своего отца – Евгения Алдонина.

«Она очень достойно сумела себя сдержать от истерик. Сама Вера призналась потом, что боялась, что если будет сильно плакать, то еще больше нас расстроит. То есть она об этом еще думала», – рассказал Виктор Началов.

Но девушка признается, что ей было очень сложно сдерживать эмоции.

«На самом деле я, конечно, плакала. Не знаю, каким образом, но я научилась делать это бесшумно. Я могу стоять – слезы льются, льются, но пока я не хлюпаю ресницами, никто этого не замечает. Первое время мне справиться со всем этим очень сильно помогала мама моей подруги. Она психолог. Она нашла ко мне подход, мне было легче... Не то что принять, но как-то остановиться. Не разрывать себя», – поделилась Вера.

Красавица говорит, что ей было бы невыносимо, если бы она была одна. Но родные и друзья поддерживали и помогали ей.

Ранее мы писали о том, что дочь Началовой научилась улыбаться так же неотразимо, как и ее покойная мама.