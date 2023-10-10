Улетел за 20 минут до начала: Михаил Шац* оправдался после отъезда из Израиля

Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что улетел из Израиля за 20 минут до начала конфликта, об этом сообщает Газета.Ru.

Юморист, который уже год живет в Израиле, рассказал в соцсетях о том, что был вынужден улететь из страны буквально за 20 минут до начала боевых действий. По словам Михаила, он улетал по важным делам в ЕС.

«Так сложилось, что в день начала конфликта, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран. Сегодня утром вернулся. Вернулся абсолютно сознательно, потому что хочу находиться здесь, с народом Израиля, в тяжелое для него время. Буду помогать, чем могу», — рассказал Шац*.

Михаил Шац* добавил, что готов приютить у себя беженцев с юга страны, которые вынуждены были бежать из-за обстрелов со стороны Палестины. Он также рассказал, что некоторые из его знакомых уже стали жертвами боев с палестинцами.

«Израиль — маленькая страна. Хочу сказать, что очень близкие мне люди сейчас находятся на передовой. Знаю, что есть потери у этих людей. Хочу быть в это трудное время здесь и помочь Израилю победить», — заключил артист.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.