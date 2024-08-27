«Улетаю»: Немоляева прокомментировала сообщения о вызове медиков

Актриса Светлана Немоляева прокомментировала новости о своем обращении к врачам из-за проблем со здоровьем. В беседе с корреспондентом 360.ru народная артистка заявила, что данная информация – ерунда, а сама она отправляется на гастроли в Калининград.

Знаменитость отметила, что статьи о ее плохом самочувствии могут разволновать родных, поэтому необходимо выпустить опровержение.

«Ерунду написали. Вчера играла спектакль, сегодня улетаю на гастроли в Калининград», — поделилась Немоляева.

Напомним, что Telegram-канал 112 сообщал об обращении 87-летней актрисы к медикам. Женщине якобы стало плохо, когда она находилась у себя дома. Она чувствовала боль в области сердца и слабость. Прибывшие на место медики порекомендовали госпитализировать ее, однако Немоляева якобы решила остаться дома.

Также стало известно о госпитализации другой актрисы Светланы Дружининой. Но и она вышла на связь с журналистами, чтобы опровергнуть данную информацию. Как рассказала звезда фильма «Девчата», она чувствует себя хорошо, а новости о ее плохом здоровье преувеличены.