«Не дождетесь»: Светлана Дружинина вышла на связь после новостей о госпитализации

Актриса Светлана Дружинина опровергла новости о госпитализации. Об этом сообщает NEWS.ru.

27 августа СМИ сообщили, что актрису Светлану Дружинину госпитализировали с пневмонией и раком легкого. Журналисты писали, что она, якобы, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Однако позже с Дружининой связалось другое издание. Как рассказала звезда фильма «Девчата», она чувствует себя хорошо, а новости о ее плохом здоровье преувеличены.

«Что вы хотите от меня услышать? Я звоню сейчас всем своим людям, своим друзьям, детям. Вы мне надоели. Я жива и здорова. Два года назад вы меня уже похоронили, а я живу, работаю и творю. И скажите это всем. Не дождетесь», — прокомментировала новости она.

Ранее мы сообщали о проблемах со здоровьем другой актрисы — 87-летней Светланы Немоляевой. Народная артистка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.