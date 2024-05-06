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Опубликовано 06 мая 2024, 20:50
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«Улетаю»: Лариса Гузеева показала редкие кадры с дочерью и мужем в аэропорту

Лариса Гузеева показала редкие кадры с дочерью и мужем в аэропорту.
«Улетаю»: Лариса Гузеева показала редкие кадры с дочерью и мужем в аэропорту

© Tarakanov Vadim/East News

Лариса Гузеева готовится к очередной поездке. Родные ведущей «Давай поженимся!» решили проводить ее в аэропорту. Звезда записала видео с дочерью Ольгой и мужем Игорем.

64-летняя актриса записала видео в ресторане аэропорта, которое опубликовала в своих социальных сетях. За столиком сидели ее муж и дочь. Игорь Бухаров выбрал для проводов жены желтую толстовку на замке и черные брюки, а дочь звезды надела белый свитер с черными брюками. Волосы она собрала в хвост. На лице у девушки не было макияжа: Ольга смутилась, когда мама начала ее снимать, отметив, что плохо выглядит. Но телеведущая не согласилась с наследницей.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гузеева в кадре напевала песню Елены Ваенги «Аэропорт. Улетаю». Ольга ответила маме, что она «перелетная птица».

«Аэропорт, улетаю», — напела она.

После телеведущая сняла супруга, который улыбался и обнимал собаку звезды породы мальтипу Жужу.

«Жужечка! Где моя сладкая девочка такая?» — обратилась Гузеева к питомцу. Собака в этот момент сразу же повернулась к ней.

Артистка не пояснила, куда она улетает.

Гузеева вышла замуж за ресторатора Бухарова в 1999 году. В 2000 году она подарила мужу дочь, которую назвали Ольгой. Вдобавок у артистки есть сын Георгий от экс-возлюбленного — редактора Кахи Толордавы.

Ранее мы писали, что артистка не может восстановиться после перелома ноги. Подробнее читайте здесь.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Лариса Гузеева
Давай поженимся
семья