«Улетаю»: Лариса Гузеева показала редкие кадры с дочерью и мужем в аэропорту

Гузеева в кадре напевала песню Елены Ваенги «Аэропорт. Улетаю». Ольга ответила маме, что она «перелетная птица».

«Аэропорт, улетаю», — напела она.

После телеведущая сняла супруга, который улыбался и обнимал собаку звезды породы мальтипу Жужу.

«Жужечка! Где моя сладкая девочка такая?» — обратилась Гузеева к питомцу. Собака в этот момент сразу же повернулась к ней.

Артистка не пояснила, куда она улетает.

Гузеева вышла замуж за ресторатора Бухарова в 1999 году. В 2000 году она подарила мужу дочь, которую назвали Ольгой. Вдобавок у артистки есть сын Георгий от экс-возлюбленного — редактора Кахи Толордавы.

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