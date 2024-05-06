«Улетаю»: Лариса Гузеева показала редкие кадры с дочерью и мужем в аэропорту
© Tarakanov Vadim/East News
Лариса Гузеева готовится к очередной поездке. Родные ведущей «Давай поженимся!» решили проводить ее в аэропорту. Звезда записала видео с дочерью Ольгой и мужем Игорем.
64-летняя актриса записала видео в ресторане аэропорта, которое опубликовала в своих социальных сетях. За столиком сидели ее муж и дочь. Игорь Бухаров выбрал для проводов жены желтую толстовку на замке и черные брюки, а дочь звезды надела белый свитер с черными брюками. Волосы она собрала в хвост. На лице у девушки не было макияжа: Ольга смутилась, когда мама начала ее снимать, отметив, что плохо выглядит. Но телеведущая не согласилась с наследницей.
Гузеева в кадре напевала песню Елены Ваенги «Аэропорт. Улетаю». Ольга ответила маме, что она «перелетная птица».
«Аэропорт, улетаю», — напела она.
После телеведущая сняла супруга, который улыбался и обнимал собаку звезды породы мальтипу Жужу.
«Жужечка! Где моя сладкая девочка такая?» — обратилась Гузеева к питомцу. Собака в этот момент сразу же повернулась к ней.
Артистка не пояснила, куда она улетает.
Гузеева вышла замуж за ресторатора Бухарова в 1999 году. В 2000 году она подарила мужу дочь, которую назвали Ольгой. Вдобавок у артистки есть сын Георгий от экс-возлюбленного — редактора Кахи Толордавы.
Ранее мы писали, что артистка не может восстановиться после перелома ноги. Подробнее читайте здесь.