«Улетаю»: 67-летний певец Владимир Кузьмин принял важное решение

67-летний певец Владимир Кузьмин опубликовал видео из аэропорта и подписал его строчкой из собственной песни «Улетаю, улетаю, улетаю я». Пункт назначения артиста неизвестен.

На видео голос в аэропорту сообщает об окончании посадки на рейс. Кузьмин в этот момент направляется к нужному выходу для посадки в самолет.

Стоит отметить, что Кузьмин выглядел не лучшим образом. Он значительно постарел, заметно, что артист перестал за собой ухаживать. Кто-то из фанатов предположил, что певец выбрал «неудачный ракурс».

Подписчики поинтересовались, куда отправился Кузьмин. «А если не секрет, куда?» - спрашивали поклонники и не получили ответа.

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